SF melder endeligt nej til kattegatforbindelse

Det er særligt de miljømæssige påvirkninger, der trækker ned for SF, som peger på, at den massive brug af jern og beton vil have store negative påvirkninger af miljøet.

Regeringens to andre støttepartier, De Radikale og Enhedslisten, er også imod projektet. De Radikale og Dansk Folkeparti var først positive, men har siden trukket sig fra projektet.

Venstre kalder dog projektet ”visionært”, og dermed er der stadig flertal.

Formålet med projektet er kortere rejsetid mellem København og Aarhus. Med en forbindelse over Kattegat vil bilister kunne rejse mellem de to byer på omkring to timer, mens det tager knap tre timer i dag.

Der er dog også lokal modstand mod forbindelsen.