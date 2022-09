Wammen trods økonomers kritik: Angreb på Papes politik er fair

Til Jyllands-Posten afviser økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svarer fra Aarhus Universitet, at der kan sættes et lighedstegn mellem færre offentligt ansatte og behov for decideret at fyre ansatte.

- En del af faldet kan selvfølgelig ske ved afskedigelser. Men det kan også ske ved, at man ikke genbesætter stillinger i tilfælde af opsigelser eller pension, for så vil der på sigt være færre ansatte i den offentlige sektor, siger han til avisen.

Nicolai Wammen køber dog ikke, at statsministeren har sagt noget forkert.

Han kalder det ”helt fair, at statsministeren siger, at Papes plan betyder, at vi kommer til at stå og mangle 40.000 mennesker derude”.

- Jeg synes, det er helt inden for skiven at sige, at det svarer til, at man skal ud og fyre cirka 40.000 mennesker, siger Nicolai Wammen.