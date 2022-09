Minister varsler uddybning af lønspørgsmål for velfærdsjob inden valg

Dernæst nævner han, at der er en fejlrekrutteringsrate på 46 procent ved sygeplejersker og 44 procent ved social- og sundhedsansatte. Også pædagoger har en høj fejlrekrutteringsrate, nævner ministeren.

Det betyder, at der eksempelvis er blevet rekrutteret forgæves i 46 procent af ledige stillinger for sygeplejersker i 2022.

- For os handler det ikke om at gøre nogle medarbejdergrupper glade. For os handler det om de borgere, der skal modtage den velfærd og service i den anden ende.

- Hvis vi skal have en stor ligning til at gå op, hvor vi sørger for, at der er nok hænder til at løfte de opgaver, så alle borgere bliver mødt med en høj kvalitet, uanset om de propper deres børn i daginstitutioner, selv skal på sygehuset, eller deres mødre eller fædre er kommet på plejehjem, så er vi nødt til at have alle parametre i spil, siger Peter Hummelgaard.