Udenrigsministeriet vil holde ugentlige kriseøvelser

Inden for to timer skal medlemmerne af et nyoprettet kriseberedskab kunne møde op i Udenrigsministeriet og hjælpe, hvis der opstår store kriser i udlandet, som kræver ekstra hjælp.

Mandag gennemfører beredskabet sin første øvelse, og her dukker udenrigsminister Jeppe Kofod (S) op for at overvære, hvordan det forløber.