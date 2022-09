Partier klar til at sænke elafgiften markant over vinteren

Flere af Folketingets partier er ligesom Venstre klar til at sænke afgiften på el de næste seks måneder.

I en debat på DR søndag aften med statsminister Mette Frederiksen (S) og De Konservatives leder, Søren Pape Poulsen, sagde Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, at han vil have elafgiften ”helt i bund”.

- Vi nærmer os en kold og mørk tid. Og der mener vi, at vi skal have elafgiften helt i bund de næste seks måneder. Det kan mærkes alle steder, sagde han under debatten.