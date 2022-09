Thorkild Simonsen er død efter længere tids sygdom

Thorkild Simonsen er afgået ved døden, 96 år gammel.

Det bekræfter familien overfor TV 2, og på Facebook begræder finansminister Nicolai Wammen i et opslag Simonsens død. Wammen kalder Thorkild Simonsen for sin »ven, mentor og ”politiske bedstefar”«.

For to uger siden kom det frem, at Thorkild Simonsen var i et aflastningstilbud på et plejehjem i Aarhus pga. længere sygdom, og at han havde mistet stemmen og var svær at forstå.