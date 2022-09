Regeringen vil bruge vikarpenge på fastansatte sygeplejersker

De mange vikarer er meget dyrere end de fastansatte.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har ikke en konkret løsning på problemet. Men han understreger over for Ritzau, at regeringen er villig til at diskutere løn.

- Vi er nødt til at finde et greb, hvor vi skruer ned for brugen af vikarer og bruger de penge på at forbedre de grundlæggende løn- og arbejdsvilkår for de grupper, som vi har sværest ved at rekruttere, siger han.

Antallet af ansøgere til sygeplejestudiet er i 2022 det laveste i ti år.