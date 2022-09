Hun gentager overfor avisen sit budskab om, at Danmark har brug for en regering henover midten. En regering, hvor hun skal sidde for bordenden, og som ikke skal gå på kompromis med udlændingepolitikken, lyder det fra statsministeren.

Udmeldingen kommer efter, at De Konservative i augus, med partiets nyslåede statsministerkandidat, Søren Pape Poulsen, i spidsen meldte ud, at man frem mod 2030 vil sænke en lang række skatter og afgifter. Den største post på knap 10 mia. kr. går til helt at fjerne topskatten.