Inger Støjberg har genansat tidligere rådgiver fra Venstre

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, har genansat sin tidligere særlige rådgiver gennem mange år, Mark Thorsen. Det skriver Politiken.

På Folketingets interne oversigt fremgår det, at han er strategichef for Danmarksdemokraterne. Rådgiveren selv bekræfter ansættelsen, men han ønsker ikke at kommentere den, skriver Politiken.