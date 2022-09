I dansk politik hedder parret Venstre og De Konservative. De to store borgerlige partier har levet i et skæbnefællesskab i 100 år. De er på den ene side begge afhængige af det, og ingen af dem kan på den anden side rigtig lide det. Det er et skæbnefællesskab, der igen og igen har bragt dem sammen i regering, men som igen og igen også har bragt dem ud i blodige slagsmål med hinanden.

Seneste eksempel på de to partiers dysfunktionelle dans med hinanden sås i den forløbne uge. Netop som meningsmålingerne for første gang i årevis tyder på en blå valgsejr og dermed et regeringssamarbejde mellem V og K, kastede Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, sig torsdag morgen ud i et skarpt angreb på den konservative partileder og statsministerkandidat, Søren Pape.