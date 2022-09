Jeppe Kofod modtager orden på kort tur til Ukraine

Dermed vil det stadig være muligt for dem at rejse til EU, men det vil tage længere tid og blive mere besværligt.

Der var ikke enighed om et generelt visumforbud, selv om blandt andre Finland og Baltikum har presset på.

Ifølge Kofod er Ukraine glad for aftalen.

- Aftalen er også anerkendt af ukrainerne og af udenrigsministeren i dag på et pressemøde, så det var han glad for, at vi havde fået i EU, og han var særdeles glad for, at Danmark har kæmpet for det, siger Kofod.

Kofod mener, det er ”beskæmmende”, når russiske turister tager til EU-lande for at sole sig, mens landet bekriger Ukraine.

Han mener, at aftalen vil have stor effekt og er tilfreds med, at det ikke endte med et generelt forbud, da kritikere af Rusland således stadig har mulighed for at forlade landet.

- Aftalen skal træde i kraft så hurtigt som muligt. Når man i praksis suspenderer aftalen, betyder det, at russere, der skal til et EU-land, skal søge visum på en ambassade eller konsulat.

- I Danmark har vi næsten ikke personale i Rusland, så det er meget svært at søge om visum. Man skal have en legitim grund til at komme ind i EU. Min forudsigelse er, at der bliver meget få, siger Kofod.