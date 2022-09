Der kan ske meget på en lille uge.

SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, har tidligere afvist at kalde minksagen en skandale.

Ligesom statsministeren gjorde i sidste uge.

Men efter at Mette Frederiksen nu selv har erkendt, at den manglende lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet i november 2020 var en skandale