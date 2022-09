Heunicke: Ingen grund til at øremærke penge til psykiatrien nu

Derfor har støttepartier som SF og Enhedslisten samt Psykiatrifonden kaldt regeringens udspil på området utilstrækkeligt.

- Det er op til partierne at forhandle, men jeg noterer mig, at der er et stort ønske om at styrke psykiatrien. Det er positivt. Det er også vores idé, siger Heunicke om, hvad forhandlingsreserven skal bruges til.

Heunicke vil ikke ud med, hvor meget af forhandlingsreserven der skal gå til psykiatrien.

Det skal regeringen finde ud af med partierne. Det vil sige formentlig støttepartierne Enhedslisten, SF og De Radikale, medmindre et folketingsvalg kommer i vejen og vender om på det politiske landskab.

Heunicke vil heller ikke nævne konkrete indsatser på området, som skal prioriteres.