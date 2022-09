Bødskov besøger kollega: Forhandler om USA-soldater i Danmark

I sidste uge underskrev Bødskov en aftale, som udbygger Esbjerg Havn. Det gør det muligt for havnen at modtage større militært isenkram. Havnen kan fungere som indgang for soldater, der skal transporteres videre gennem Europa.

Det var USA, der henvendte sig til Danmark omkring et tættere samarbejde for over et år siden.

Ifølge regeringen har Danmark en entydig interesse i at sige ja, når USA ønsker et tættere samarbejde på området.

Bødskov vil ikke sætte en slutdato for forhandlingerne, som han torsdag tager op med sin kollega.

- Det er svært for mig at sige. Forhandlinger er svære at sætte deadline på. Forhandlingerne går godt, fordi de foregår mellem to historisk stærke allierede, som har kæmpet skulder ved skulder i mange år for de samme værdier, siger ministeren.