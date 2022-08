Tre statsministerkandidater mødes søndag til tv-debat

Men eftersom Mette Frederiksen har en meget konkret trussel fra De Radikale om enten at udskrive valg senest ved Folketingets åbning 4. oktober eller blive stillet over for et mistillidsvotum, vurderer mange politiske iagttagere, at valget er lige om hjørnet.

Chefredaktør i DR Nyheder Thomas Falbe forklarer årsagen til debatten således:

- Prisen for at varme boligen op fortsætter med at stige, det samme gør regningen i supermarkedet.

- Sundhedsvæsenet knager i fugerne, og samtidig forværres klimakrisen med hidtil uset hastighed. De politiske udfordringer tårner sig op, og danskerne skal inden for et år igen beslutte, hvem der skal stå i spidsen for at formulere svarene.