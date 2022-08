SF-formand advarer mod en alt for stram finanslov

Spørger man støttepartiet De Radikale, er det derimod reformer, som skal løse de store problemer - heriblandt klimaforandringer og mangel på arbejdskraft - som samfundet står over for.

- Det handler jo om, at der er børn og unge som går rundt med stress, angst og depression lige nu. Det er vi nødt til at få vendt, og det kræver investeringer lige nu og her, og det vil sige i den her finanslov, siger Pia Olsen Dyhr.

SF vil beskatte formuer på mere end fem millioner kroner med en halv procent. Det skal være med til at finansiere en markant højere reserve.

Sidste år var der afsat 1,2 milliarder kroner til en forhandlingsreserve, og for tre år siden var beløbet 2,1 milliarder i regeringens udspil.