Radikale bakker op om stram finanslov og vil lave reformer

- Vi kan ikke bare udvide den pulje. Det er ikke det, vi argumenterer for. Finansloven kommer ikke til at løse vores udfordringer. Vi bliver nødt til at have reformer og et mere langsigtet perspektiv. Vi mangler virkelig den 2030-plan, siger hun.

De Radikale fremlagde selv en økonomisk 2030-plan i forbindelse med partiets sommergruppemøde tidligere på måneden.

Med den har partiet blandt andet foreslået at øge arbejdsudbuddet med 23.000 personer, hæve udviklingsbistanden til en procent i 2030 og indføre en lavere skat på arbejdsindkomst i både bund og top.