Wammen med dyster melding: Inflationen er Danmarks største problem lige nu

Regeringen vil for alt i verden ikke puste yderligere til de stigende priser ved at poste masser af penge ud i samfundet. Men alligevel lægger Nicolai Wammen op til, at hjælpe nogle af de danskere, der mærker krisen kradse.

Regeringen foreslår at afsætte ca. to milliarder kr. til ikke nærmere defineret inflationshjælp. Puljen er et engangsbeløb i 2023, som skal bruges til at hjælpe borgere, der rammes hårdt af stigende priser.

I forvejen har Folketinget hjulpet trængte danskere med en varmecheck på 6.000 kr., en forhøjet ældrecheck, lavere el-afgift og et loft over huslejestigninger på fire procent de næste to år.

Ud over inflationshjælpen lægger regeringens finanslovsudspil blandt andet op til at give domstolene flere penge for at nedbringe ventetider.