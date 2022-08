Venstre foreslår et skatte- og afgiftsstop

- Der er brug for en ansvarlig politik. Derfor appellerer jeg også til, at der nu kan opstå et flertal, der kan sikre et skatte- og afgiftsstop.

- Denne regering har hævet skatter og afgifter med over ti milliarder kroner de seneste tre år, og dermed bevidst gjort det dyrere at være virksomhed og dansker, siger Troels Lund Poulsen.

Faldende huspriser og en faldende vækst i dansk økonomi lægger Troels Lund Poulsen blandt andet mærke til.

- Vi kan ikke alene i Danmark styre verdensøkonomien. Men en sikker hånd på rattet er med til at sikre, at man ikke bliver ved med at skrue på skatte- og afgiftsknappen, siger han.