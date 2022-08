DF har fem hovedkrav for at støtte Ellemann eller Pape

Det skriver Berlingske.

Kravene retter sig mod både Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen, der er partileder for De Konservative. Hele idéen med kravene er netop at kunne forhandle, siger Morten Messerschmidt til Berlingske.

- Det er en meget, meget god situation for os, at der nu er to kandidater. Det giver os mulighed for at stille krav og for at få dem imødekommet allerede inden, vi går i gang, fordi jeg får mulighed for at tale med dem begge og dermed hæve prisen, siger han til avisen.