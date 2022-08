Ministerium: Nyt forslag giver ikke markant flere udviste

- Det er umiddelbart vurderingen, at forslaget ikke vil føre til markant flere udvisninger i praksis, lyder det fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Forslaget fra ministeren går ud på, at en udlænding som udgangspunkt altid skal udvises, hvis vedkommende bliver idømt en ubetinget fængselsstraf.

Kaare Dybvad Bek sagde i samme ombæring, at der har været ”rigtig mange sager”, hvor udlændinge har undgået udvisning trods en ubetinget fængselsstraf, fordi de har været i Danmark i lang tid.

Konkret ville regeringen afskaffe den såkaldte trappestige-model. Den betyder, at der som udgangspunkt skal grovere kriminalitet til for at blive udvist, hvis en udlænding har været i Danmark længere end henholdsvis fem og ni år.