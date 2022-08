Regeringen vil afsætte to milliarder til inflationshjælp i finanslov

Pengene vil først blive udbetalt, når partierne er enige om finansloven, hvilket sædvanligvis sker i slutningen af året.

Det store spørgsmål er, hvordan politikerne afbøder de stigende priser ved at sende penge til udvalgte borgere uden at puste til inflationen.

Det kom finansminister Nicolai Wammen (S) ind på i et interview med Børsen tirsdag. Her blev han spurgt, hvordan han kan give mere inflationshjælp uden at øge inflationen.

- Det, vi kommer med i finansloven, vil være en pulje, der er finansieret. Det er penge, vi kunne have brugt på noget andet, som vi vælger at øremærke til at give en inflationshjælp, sagde Wammen.

Inflationen blev i juli opgjort til 8,7 procent i Danmark, men de højere priser er et generelt billede for hele Europa. Wammen kalder det en ”global inflationskrise”.