FN-veteraner tager køligt mod Bødskovs ord: Det har vi hørt før

Det var en glad og tilfreds forsvarsminister, der under flagdagen mandag kunne meddele, at FN har sat penge af til de veteraner, der kan have krav på erstatning for krigsskader erhvervet under FN-missioner.

Men et centralt spørgsmål hænger fortsat ubesvaret i luften, og det udløser kritik fra en række FN-veteraner, der i årevis har ventet forgæves på at få deres krigstraumer og ptsd-skader anerkendt af FN.