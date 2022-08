SF og EL vil ligesom Wammen give ny inflationshjælp i finanslov

- Den er til lav- og mellemindkomstgrupper, men den løfter proportionelt mest i bunden hos dem, der bliver allermest ramt lige nu.

Den grønne check blev indført i 2010 som et skattefradrag til personer med lave indkomster. Den grønne check er løbende blevet sat ned og skal efter planen helt afskaffes for personer, der ikke er pensionister, næste år.

SF’s finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, siger, at inflationshjælpen skal gå til dem, der har mindst, og at der ikke skal skeles til alder.

- Det er jo folk på overførselsindkomster og måske også folk med meget lave indkomster, siger hun.

For SF er det samtidig vigtigt, at der med den kommende finanslov også bliver sørget for at tage noget af luften ud af økonomien.