Wammen vil afsætte penge til inflationshjælp i finanslov

Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer onsdag regeringens bud på næste års finanslov, og den vil indeholde en pulje til inflationshjælp.

Det siger ministeren til Børsen.

- Der er ingen tvivl om, at inflationen har ramt hårdt, og fortsat rammer danske familier hårdt. Det er også derfor, vi siger, at vi er nødt til at se på yderligere initiativer. Det sætter vi penge af til i finansloven, at vi kan gøre, siger ministeren.