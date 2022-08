Udkast til energiaftale: Østersølande vil syvdoble havvind

Også EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager.

Aktuelt snurrer der 2,8 gigawatt havvind i Østersø-regionen, hvor cirka halvdelen er dansk. Der er dog et potentiale på op mod 93 gigawatt frem mod 2050, har EU-Kommissionen tidligere vurderet.

Tirsdagens topmøde kommer få måneder efter et tilsvarende i Esbjerg med deltagelse fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien.

Her blev landene enige om et mål om at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til 150 gigawatt frem mod 2050.

Mette Frederiksen åbnede også for, at der kunne gives hurtigere tilladelser til at opføre grøn energi.

Topmødet tirsdag skulle oprindeligt have fundet sted på Bornholm, men en arbejdsnedlæggelse blandt ansatte i Bornholms Lufthavn fik placeringen til at skifte mandag.