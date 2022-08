22-årig tiltalt for drab på rapper i Taastrup

Når en 22-årig mand på et endnu ikke fastlagt tidspunkt skal forsvare sig mod anklager om drabet på rapperen Milan Rahim, kommer han til at sidde i en sælsom dobbeltrolle. For ud over at være tiltalt for at have dræbt en 19-årig mand, er han selv offer i sagen.

Det hele drejer sig om et knivopgør, der fandt sted i Cederlunden i Taastrup i november sidste år. Her har anklagemyndigheden nu rejst tiltale mod fire mænd.