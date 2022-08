Flertal vil lovfæste offentligt ansattes ytringsfrihed

Den sag viser, at der skal gøres endnu mere end søndagens aftale, mener hun.

- Jeg kan kun se det som, at man ikke turde fortælle det. Derfor er der brug for en lovsikring, men også kompensationer til dem, der rammes af repressalier i forbindelse med, at de ytrer sig - og en delt eller omvendt bevisbyrde, så arbejdsgiveren også pålægges et ansvar for at bevise, at en fyring, flytning eller andre opgaver ikke skyldes ytringen.

- Det ansvar står lønmodtageren helt alene med i dag, og det er ikke fair, siger Karina Lorentzen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Hun glæder sig dog over det første skridt.

- Det her er vigtigt, for vi ved, at mange offentligt ansatte holder sig tilbage fra at deltage i den offentlige debat. Og det er et kæmpe problem, fordi vi har brug for deres input til at forbedre forholdene for børn, ældre og syge.