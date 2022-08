LA-leder: Regeringen forsøger at skubbe ansvar nedad i minksag

- Kritikken af, at statsministeren skulle skubbe ansvaret nedad, kunne ikke være mere forkert. Tværtimod har vi forsøgt at tage ansvar, alt det vi kunne, ved at lade den undersøge og tage konsekvenserne af de konklusioner, der er blevet draget.

- Det er pinagtigt at se på, hvordan meget store dele af oppositionen bliver ved med at holde denne sag i live og er klar til at nedbryde alle tænkelige ordentligheds- og demokratiske principper undervejs.

- Det sker, når man går så hårdt til angreb på uafhængige myndigheder og styrelser, siger han.

Vanopslagh har kritiseret, at Mette Frederiksen har sagt, at hun havde ”tillid” til Barbara Bertelsen, inden styrelsen kom med sin indstilling. Det sender et politisk signal, mener han.

Under kommissionens undersøgelse har regeringen ellers undladt at udtale sig af respekt for dens arbejde. Hummelgaard afviser, at styrelsen har ladet sig påvirke.

- Insinuationen, som dele af de borgerlige begår her, er en meget grov mistillidserklæring, som bevidst har til formål at så konspirationer. Og det vidner om, hvor langt ude dele af det borgerlige Danmark er kommet i denne sag.

- Der er begået nogle dybt beklagelige fejl, hvor der manglede hjemmel i nogle dage, siger Hummelgaard.