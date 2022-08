»NEJ – lev med det!«

Sygeplejerskerne var rasende over, at Mette Frederiksen kort forinden endnu engang havde bedt dem »yde en ekstra indsats« i en ny coronabølge, men uden at de fik den kompensation, de mente, de fortjente. Det kom oveni, at Region Hovedstaden tidligere havde belønnet dem med honninghjerter og få måneder efter, at regeringen havde stoppet sygeplejerskestrejken for højere løn med et regeringsindgreb.

Mette mistede grebet

I det lidt større perspektiv var hændelsen i Nyborg et tegn på, at Mette Frederiksen var ved at miste grebet om sin politiske fortælling og den vælgerkoalition, der havde bragt hende til magten i 2019. Stram udlændingepolitik, en bedre balance mellem by og land og flere penge til offentlig velfærd – ikke mindst et valgløfte på 1.000 ekstra sygeplejersker – havde flyttet de nødvendige stemmer over midten.