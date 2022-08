Liberal Alliance vil først pege på statsministerkandidat efter valget

Liberal Alliance vil vente med at pege på, hvem af de to statsministerkandidater i blå blok, der skal have lov at indtage Statsministeriet i tilfælde af et magtskifte efter næste valg.

Det siger politisk leder Alex Vanopslagh (LA) i forbindelse med et sommergruppemøde i partiet, som holder pressemøde fredag.

- Vi skal afvente valget og se valgresultatet. Hvis det ene parti er markant større end det andet, taler det for, at det er det, der får første forsøg på at få enderne til at mødes. Det er for tidligt at slå fast, siger han.