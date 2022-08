Den tidligere spidskandidat har efter sigende ”dækket over en sag mod ham”, som kunne risikere at skade partiets anseelse i offentligheden alvorligt, skriver Jesper Hammer til Ekstra Bladet.

Ifølge Hans Blaaberg, der til daglig arbejder som politibetjent, er beslutningen truffet på baggrund af en anmeldelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

- Der var nogle rygter om en anmeldelse, men jeg havde ikke fået noget at vide. Så jeg kontaktede DUP og fik bekræftet anmeldelsen, men fik også at vide, at de ikke engang var gået i gang med at kigge på den endnu, fortæller Hans Blaaberg til Ekstra Bladet.