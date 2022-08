Radikale kan ikke støtte regering med Støjberg som minister

- Vi kan ikke støtte en regering med Støjberg som minister, for jeg har ikke tillid til Inger Støjberg. Inger Støjberg har løjet for Folketinget og siger, at hun vil gøre det igen, siger Sofie Carsten Nielsen.

Det ligger ikke lige for, at de to partier skal gå i regering sammen, fordi de ligger langt fra hinanden - særligt på udlændingeområdet.

Det er først efter, at et parti har fået opbakning til at danne regering, at det står klart, hvem der bliver udpeget som ministre. Den radikale leder har ikke gjort sig konkrete tanker om, hvordan hun vil forhindre, at Støjberg bliver minister.