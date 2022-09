For nogle år siden flyttede aarhusianeren Christian Egander Skov af familiære årsager til den lille by Felsted i Sønderjylland, godt 20 kilometer nord for den tyske grænse.

Han er relativt ung og borgerlig, definerer sig selv som konservativ og har egentlig gjort det længe.

Alligevel har dét at bo i udkanten af danmarkskortet gjort noget ved ham. Ved hans borgerlighed.