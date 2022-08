Øget ældrecheck til varmeregningen kan være på vej i september

- Udbetalingen er registerbaseret og bliver udbetalt til de pensionister, der opfylder betingelserne for ældrechecken i år 2022. Derfor kender vi i forvejen de her mennesker. Pengene kan derfor udbetales hurtigt, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede i april, at regeringen ønskede at give de danske folkepensioner 5000 kroner i tilskud til ældrechecken. Dengang lød det dog, at hele beløbet skulle udbetales i 2022.

Nu fremgår det i stedet, at halvdelen af de 5000 kroner først udbetales i starten af 2023.

- Vi har en forventning om, at krigen i Ukraine ikke slutter foreløbigt. Derfor splitter vi beløbet op. Så har modtagerne også noget at betale med, når varmeregningen skal betales næste gang, siger Hummelgaard.