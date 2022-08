Men ønsket er blevet afvist af foreningen med henvisning til, at det er en forretningshemmelighed.

- Det er vores forretningshemmelighed eller opskrift på det, vi laver, har Monir Mooghen, videns- og formidlingskonsulent hos Normstormerne, udtalt til DR-programmet Deadline.

Det har affødt kritik fra blandt andre Finn Rudaizky, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti.

- Jeg får indtryk af, at der her foregår noget, der skal puttes ind ad bagvejen i stedet for ad fordøren. Det går langt ud over, hvad der er normen i folkeskolen, hvor al undervisning må kunne tåle transparens og åbenhed, har han sagt til Berlingske.

Børne- og undervisningsministeren siger på samrådet, at skolebestyrelserne kan kræve indsigt i materialet og grundlaget for undervisningen.