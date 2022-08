Radikale kalder anbefaling om tørklædeforbud social kontrol

Den radikale leder frygter også, at et tørklædeforbud i grundskoler kan føre til diskrimination af alle kvinder, der efter eget ønske bærer tørklæde.

Hun frygter også, at et forbud kan betyde, at de piger, der er udsat for social kontrol, vil holde op med at komme i skolen.

- Hvis det her bliver til virkelighed, så vil vi slet ikke se dem. De vil måske forlade skolen, blive taget ud og ikke blive en del af det fællesskab, som vi netop ønsker.

Desuden mener hun, at der mangler dokumentation for, at et sådant forbud vil skabe mere ligestilling.

Forbuddet mod tørklæder i grundskolen bør ifølge kommissionen både gælde for privatskoler, folkeskoler og friskoler.