24-årig mand idømmes udvisning i drabssag fra Køge

Det skete, fordi nævningetinget i Retten i Roskilde fandt det bevist, at drabet på Nicoline Plintic Pedersen blev begået i forening og efter fælles forståelse og forudgående planlægning.

Den 24-årige mand opdigtede en falsk rocker og brugte den falske identitet til at skabe splid mellem Nicoline Plintic Pedersen og den 19-årige mand, som kom til at frygte for sit liv.

De juridiske dommere og nævningerne i byretten mente blandt andet, at den 24-årige ved at sende en besked til sin ven med teksten ”Skaf hende af vejen ?” dermed også ville have sin kammerat til at slå kvinden ihjel. Eller at han i hvert fald indså det som overvejende sandsynligt, at vennen ville gøre det.

Det kom frem under retssagen sidste år, at den 24-årige lider af paranoid skizofreni.