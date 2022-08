Ellemann: Mette Frederiksen bør påtage sig ansvaret for skandale

- Det havde været den ordentlige måde at gøre det på. Også i forhold til de pågældende medarbejdere, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen har begge meldt sig som kandidat til at blive statsminister.

Mette Frederiksen ventes af mange politiske iagttagere inden for relativt kort tid at udskrive folketingsvalg.

Det skyldes ikke mindst, at regeringens støtteparti De Radikale har lovet vælgerne at vælte regeringen ved at stemme for et mistillidsvotum, hvis ikke Mette Frederiksen udskriver valg senest 4. oktober ved Folketingets åbning.

De Radikales ultimatum kom netop på baggrund af Minkkommissionens beretning i sagen om aflivning af alle mink i Danmark, hvor der viste sig ikke at være lovhjemmel til at gennemføre regeringens beslutning.