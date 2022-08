Den udmelding har fået sundhedsminister Magnus Heunicke til tasterne på samme sociale medie.

»Jeg er ærlig talt rystet over det her angreb fra en partileder fra oppositionen. En uhørt politisering og kritik af den danske embedsstand, af en styrelse og af Kammeradvokaten. Venner, de her angreb og den her måde at være uenige på, kan ingen være tjent med,« skriver ministeren.

Finansminister Nicolai Wammen kalder Alex Vanopslaghs opslag for et »ekstremt lavpunkt«.

»Helt uhørt angreb og politisering af Mederarbejder- og Kompetencestyrelsens og Kammeradvokatens uafhængighed, integritet og rådgivning. Ekstremt lavpunkt. Dybt skadeligt for respekten og tilliden til embedsværket. Nu må politiseringen og angrebene stoppe,« skriver han.