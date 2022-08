Notat om husleje: Kompensation til udlejere kan ikke udelukkes

Justitsministeriet skriver i et notat, at det ikke kan udelukkes, at regeringens forslag om et loft over stigninger i huslejen kan være ekspropriation - som kan føre til kompensation til udlejerne.

- På grundlag af de foreliggende oplysninger har det ikke helt kunne udelukkes, at nogle udlejere vil blive så atypisk hårdt ramt, at de vil kunne få medhold i en påstand om, at der foreligger et ekspropriativt indgreb, skriver ministeriet.