Venstre savner udspil og finansiering før psykiatriforhandlinger

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til psykiatrien kom i januar. Derfor har ”regeringen haft alle muligheder til at indkalde til forhandlinger”, mener Venstre.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at regeringen har siddet på hænderne så længe og jo nærmest er på vej til at tage psykiatrien som gidsel, fordi en tiårsplan, som regeringen gik til valg på, først skal forhandles nu, siger psykiatriordfører Jane Heitmann.

Psykiatriordfører Pernille Skipper (EL) kalder psykiatrien for ”et af Enhedslistens største indsatsområder”. Hun ærgrer sig derfor over tidspunktet for forhandlingerne.

- Det var ikke det her, der var planen, for at være helt ærlig, siger hun.