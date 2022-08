Regeringen vil samarbejde med Østersø-lande om havvind

Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet snurrer samlet 2,8 gigawatt (GW) havvind i Østersø-regionen.

Imens er der potentiale for at udnytte op mod 93 gigawatt frem mod 2050, vurderer EU-Kommissionen. Det kan dæmme op for afhængigheden af Rusland og russisk gas.

- Når man for eksempel i de baltiske lande ikke har tradition for at bruge havvind, er der et enormt potentiale for, at det kan være med til at gøre dem uafhængige, siger Dan Jørgensen.

Han siger, at Danmark lige nu er den klart største aktør i Østersøen.

- Men også vi regner jo med at blive større. Skal vi være større, er det klart, så skal vi selvfølgelig arbejde sammen med nogen. For vi skal jo - hvis vi laver de helt store projekter - have afsætning til den meget store mængde af grøn strøm, der så kommer.