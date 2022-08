Blå partier kritiserer Løkkes mål om en bred regering

Hun siger til Berlingske, at hun er skuffet over sin tidligere partiformand, og at det for hende virker, som om Løkke overser ”landets ve og vel” til fordel for at blive ”kongemager”.

Kritikken bakkes op af Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Politisk chef og folketingskandidat for Moderaterne Jakob Engel-Schmidt er ”ikke overrasket” over kritikken.

- Vi er som parti stiftet på et grundlag om en bred reformregering hen over midten, som dermed holder de yderste partier såsom Dansk Folkeparti, Inger Støjberg og Nye Borgerlige væk, siger han til Berlingske.

Han afviser pure, at Moderaterne er et personligt projekt for Lars Løkke og kalder det for ”en stråmand med støttehjul”.