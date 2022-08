Regeringen vil have flere psykisk sårbare til at gennemføre ungdomsuddannelser

I løbet af de næste ti år i psykiatrien vil regeringen gøre en indsats for, at flere personer med psykiske lidelser gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Politiken, forud for at regeringen onsdag indleder længe ventede forhandlinger om en tiårsplan for psykiatrien med Folketingets partier.