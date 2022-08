Regeringen foreslår rejseforbud for narko- og våbensmuglere

- Hvis du er dømt for at indsmugle rigtig meget narko fra Marokko til Malaga op igennem Europa, og Malaga er knudepunkt for din forretning, så kan man i et tillæg til straffen få rejseforbud til Malaga, siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) på et pressemøde på Marienborg.

Det er domstolene, der skal kunne idømme rejseforbuddet. Det er rettet mod personer, der er dømt for eksempelvis grov narkokriminalitet og banderelateret kriminalitet.

Tillægsstraffen skal gøre det strafbart for den dømte at opholde sig i lande, som rejseforbuddet vedrører. Tesfaye mener, at det er inden for EU-reglerne om fri bevægelighed.