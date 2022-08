Overblik: Unge kriminelle skal have lommepengejob i bandeudspil

Regeringen har tirsdag præsenteret et nyt bandeudspil med 30 initiativer.

De omhandler alt fra bandernes fødekæde, styrket efterforskning af banders ulovlige forretninger og hårdere straffe for eksempelvis våbenlagre og ydmygelsesvold.

Få her et overblik over nogle af de 30 tiltag:

Lommpengejob til unge i forbindelse med kriminalitet.