Valgtruslen fra De Radikale, der vil tvinge regeringen til at udskrive valg senest til oktober, kommer på noget nær det værst tænkelige tidspunkt i denne valgperiode for statsminister Mette Frederiksen.

Det viser et vægtet snit af meningsmålinger fra politologi.dk, der er udarbejdet af ph.d. i statskundskab Erik Gahner Larsen, og som er grundlaget for Jyllands-Postens nye overblik over magtbalancerne i dansk politik, der blev lanceret onsdag.