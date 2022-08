Enhedslisten venter med Rwanda-krav til valgkampen

I det hele taget tror Enhedslisten, at regeringen blot siger ord om modtagecentret, og at det ikke er realiserbart. Blandt andet fordi, Enhedslisten ikke tror på, at det kan lade sig gøre inden for konventionerne og menneskerettigheder, som skal overholdes.

- Vi tror ikke på, at det projekt bliver til noget. Vi kommer aldrig nogensinde at stemme for det, siger Villadsen.

Rwanda-planen er et stort prestigeprojekt og slagnummer for regeringen. Danmark forhandler i øjeblikket fortsat med Rwanda om et samarbejde.