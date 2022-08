Skytteforeninger er klar til at hjælpe med bandeindsats

- Jeg ved ikke, hvad det er for nogle udfordringer, myndighederne har set, som gør, at de gerne vil have de her tiltag, men det vil vi gerne tale med dem om, siger Lars Høgh, der er formand for DGI Skydning.

Ifølge regeringen har politiet oplevet, at nogle personer med tilknytning til bandemiljøer udnytter skytteforeningerne til at lære at skyde med våben. Og det kan øge risikoen for flere alvorlige og potentielt dødelige skudepisoder, lyder det.

Udspillet byder på fire forslag til skærpet kontrol. Det er, at man fremover må prøveskyde i skytteforeningen to gange inden for et år i stedet for de nuværende fem gange.